Алёна Блин устроит погром в лагере и побреется налысо в новом выпуске шоу «Звёзды в джунглях»

В воскресенье, 20 октября, в 18:30 на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск реалити-шоу «Звёзды в джунглях».

Главным испытанием для участников остается голод, который оказывает сильное влияние на их поведение. В новом эпизоде участники будут бороться с нехваткой еды, что приведет к эмоциональным срывам.

Одним из ключевых событий станет появление новой участницы — Саши Зверевой, бывшей солистки группы «Демо». В лагере её встретят перфомансом, который испугает девушку и заставит её усомниться в правильности своего решения участвовать в проекте.

Кроме того, в лагере обострится борьба между двумя кoалициями участников — одной из которых руководит Натан, а другой — Алёна Блин. Эти две группы временно заключат соглашение, но вскоре оно будет нарушено из-за неожиданного решения одного из участников. Это приведет к очередному конфликту в лагере.

Голод продолжит влиять на эмоциональное состояние участников. Узнав о закрытии магазина с продуктами, Алёна Блин сорвется и начнет громить лагерь, угрожая разрушить всё вокруг. В финале серии её поведение шокирует участников — Алёна побреется налысо, что станет кульминацией её эмоционального срыва.