Более 130 айфонов пытались незаконно ввезти в Новосибирскую область

В Новосибирской области пресечён незаконный ввоз более 130 айфонов

В Новосибирской области сотрудники таможенной службы предотвратили попытку контрабанды крупной партии айфонов. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

На пропускном пункте «Павловка» был остановлен пассажирский автобус для проверки. В его багажном отделении таможенники обнаружили свыше 130 коробок с премиальными моделями айфонов, ввезёнными из Казахстана без необходимых документов. Изъятые устройства переданы в таможенные органы для дальнейшего разбирательства. Предварительная стоимость конфискованной партии составляет около 15 миллионов рублей.



Напомним, в Новосибирске задержана банда автоподставщиков.