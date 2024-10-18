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общество

Более 130 айфонов пытались незаконно ввезти в Новосибирскую область

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирской области пресечён незаконный ввоз более 130 айфонов

В Новосибирской области сотрудники таможенной службы предотвратили попытку контрабанды крупной партии айфонов. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

На пропускном пункте «Павловка» был остановлен пассажирский автобус для проверки. В его багажном отделении таможенники обнаружили свыше 130 коробок с премиальными моделями айфонов, ввезёнными из Казахстана без необходимых документов. Изъятые устройства переданы в таможенные органы для дальнейшего разбирательства. Предварительная стоимость конфискованной партии составляет около 15 миллионов рублей.

Напомним, в Новосибирске задержана банда автоподставщиков.

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Дамир Трубников

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