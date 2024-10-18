Более 250 новых троллейбусов получил Новосибирск по госпрограммам и нацпроекту

Модернизация общественного транспорта набрала высокие темпы в регионе по всем направлениям. О планах по созданию новых маршрутов и достижениях транспортной отрасли в регионе на пресс-конференции рассказал заместитель транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

За прошедшие несколько лет при поддержке регионального Правительства Новосибирск получил 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 190 автобусов. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» областной центр получил ещё 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже работают на муниципальных маршрутах.

В Новосибирской области продолжается развитие мультимодальных перевозок «Электропоезд + автобус», которые призваны связать удаленные населенные пункты с областным центром путем организации подвозящих маршрутов к электропоездам. В рамках этой работы в начале октября открыт маршрут, соединяющий аэропорт Толмачево и железнодорожную станцию в г. Обь.

Сейчас сервис мультимодальных перевозок работает в селах Северное, Венгерово, Здвинск, Усть-Тарка, Кыштовка, Довольное и Чистоозерное. За последние 2 месяца также были открыты направления в Сузун и Маслянино. Сервис показал удобство и легкость подхода: пассажиры сразу могут купить в пригородных железнодорожных кассах и автокассах билеты сразу на электричку и автобус, что облегчает процесс предоставления транспортных услуг. На автобусах и электропоездах также действуют установленные льготы.

Кроме того, в городе Новосибирске продолжается работа по расширению географии «Городской электрички» В рамках совместной работы с Западно-Сибирской железной дорогой и муниципальными образованиями проводится работа по запуску остановочной платформы в районе п. Клюквенный под Новосибирском. «Есть ряд инфраструктурных ограничений, но планируем, что до конца года наши коллеги из РЖД запустят остановочный пункт в поселке «Клюквенный» – сообщил Евгений Тюрин.

Также в планах совместного проекта Правительства Новосибирской области и Западно-Сибирской железной дороги есть продление электропоезда от Татарска до Карасука. «Сейчас на этом участке отсутствует необходимая инфраструктура, подвижной состав и электрификация. Вопросов много, но Губернатор Новосибирской области поддерживает этот проект», – добавил Евгений Тюрин.

Вместе с тем, продолжается обновление пассажирского транспорта в г. Новосибирске. Один из примеров – модернизация трамвайных вагонов, которая проводится благодаря поддержке Правительства Новосибирской области – регион обеспечивает 65 % стоимости работ. Обновление парка трамваев началось в 2017 году, и с тех пор было поставлено 52 вагона. В 2024 году ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701 производства совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь».

Сейчас город проектирует также ряд трамвайных линий: разрабатывается проект строительства новых линий по Гусинобродскому шоссе до Новосибирского автовокзала. Продление линий в сторону Чистой Слободы и жилмассива «Радуга Сибири» по улицам Титова и Дукача. Еще одно направление – реконструкция проспекта Дзержинского до границы города.

Как подытожил замминистра, сейчас разрабатывается новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого установлены целевые показатели по обновлению транспорта.

Для справки

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