Чаще всего россияне тратят деньги в супермаркетах

Походы в супермаркеты и продуктовые магазины, оплата проезда и посещение фастфуд-кафе оказались самыми частыми тратами россиян в разных городах, такие выводы сделали аналитики ВТБ, проанализировав обезличенные данные собственного сервиса «Геоплатформа». Самыми же «денежными» транзакциями стали покупки в продуктовых магазинах, приобретения одежды и обуви, расходы на дом и ремонт и медицинские услуги.

В качестве примеров для анализа были выбраны города Москва, Сочи, Владивосток и Казань.

Чаще всего покупатели совершали покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах – во всех городах они составили порядка 41-46% от общего количества транзакций в каждом из городов. На втором месте оказались расходы на оплату проезда на различных видах транспорта – в Москве, Сочи и Владивостоке таких транзакций оказалось 15-16%. Жители и гости Казани оплачивали транспорт чаще – 23% всех транзакций в городе. Но в деньгах расходы на транспорт составляют менее 1% трат. На третьем месте по частоте транзакций оказались покупки фастфуда, причем в Москве такой вид перекуса предпочитают заметно чаще – в 16% случаев против 12% в Казани и Сочи и 9% во Владивостоке. В деньгах эти расходы составляют менее 5% трат.

При этом доля расходов на походы в рестораны оказались меньше и в количестве транзакций, и в деньгах – в топ-5 по количеству покупок эта категория вошла только в Сочи: там на нее пришлось порядка 4% транзакций и 5,6% расходов. Также в Сочи клиенты банка предпочитают меньше снимать наличные, этот показатель там в среднем на 10% меньше чем по Москве, Казани и Владивостоку.

Расходы в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют и наибольшую долю затрат горожан: в каждом проанализированном городе эти траты составляют порядка 10% всех расходов жителей в деньгах. Жители Москвы помимо покупок в супермаркетах активнее всего тратятся на одежду и обувь, а также на медицинские услуги. Во Владивостоке и Казани – на дом и ремонт, одежду и обувь. В Сочи же, в отличие от всех остальных проанализированных городов, топ-3 расходов помимо продуктовых магазинов составляют отели и рестораны.

«Возможность аккумулировать различные типы обезличенных данных из большого числа источников позволяет банку повышать качество оказываемых услуг и предоставляемых сервисов. Например, мы можем видеть, в каких локациях города выше спрос на наши продукты и сервисы, где люди чаще совершают те или иные покупки, в какое время они это делают. На основе этих данных мы повышаем качество рекомендательных сервисов, чтобы быть буквально ближе к клиенту», – отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.