Дискуссию о квадробинге провел молодежный парламент в Новосибирске

В пятницу, 18 октября, в Новосибирске состоялась дискуссия на тему «Квадроберы как субкультура: средство самовыражения или социальный риск?».

Мероприятие организовали Молодежный парламент Новосибирской области, Агентство поддержки молодежных инициатив и Российское общество «Знание». В качестве экспертов выступили психологи и специалисты по работе с молодежью. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

В дискуссии приняло участие около тридцати молодых людей. Трое из них признались, что занимаются квадробингом, однако стандартные атрибуты – маски животных, перчатки и хвосты – они оставили дома. Эксперты отметили, что квадробинг чаще обсуждается в медиа, чем встречается в реальной жизни, и назвали преждевременным называть его полноценной субкультурой.

Представитель Молодежного парламента Мирослав Столба высказал мнение, что законодательные инициативы по контролю квадробинга являются сомнительными, поскольку все субкультуры имеют свой пик роста и падения. По словам Кирилла Ромащенко, члена Общественной палаты Новосибирской области, существующие законы уже позволяют привлекать к ответственности за пропаганду деструктивных идеологий.

Эксперты также подчеркнули важность соблюдения мер безопасности и не переусердствовать с физической нагрузкой, особенно для молодежи до 15 лет. В целом, мнения специалистов сошлись на том, что пока не наблюдается серьезных проблем с квадробингом среди подростков.