Две аварии с Kia Rio произошли на Бугринском мосту в Новосибирске

18 октября 2024 года на Бугринском мосту в Новосибирске произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей марки Kia Rio. Оба инцидента произошли в непосредственной близости друг от друга.

По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», одна из машин столкнулась с Peugeot, который двигался впереди, в то время как другая Kia Rio не смогла избежать столкновения с Mitsubishi Pajero и грузовиком Hyundai.



Новосибирцы считают, что причиной аварий мог стать скользкий асфальт на мосту.

«Скользкий сегодня утром мост был, видела эти аварии, сама чуть не врезалась», — написала одна из пользовательниц.