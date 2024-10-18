Годовая инфляция в Новосибирской области в сентябре 2024 года составила 8,35%

В сентябре 2024 года годовая инфляция в Новосибирской области снизилась до 8,35%, что на 1,21% меньше по сравнению с августом (9,56%).

Этот показатель оказался ниже средних значений по Сибирскому федеральному округу (8,67%) и по всей России (8,63%). Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Экономисты связывают снижение темпов роста цен с расширением предложения на отдельных рынках товаров и разовыми факторами в сфере услуг.

Цены на продовольственные товары выросли на 9,19% в годовом сопоставлении, что значительно ниже августовского показателя (10,21%). Увеличение объемов производства мяса птицы в регионе способствовало замедлению роста цен на курицу и мясные полуфабрикаты. Однако качество урожая картофеля ухудшилось из-за повышенных осадков, что привело к увеличению цен на него.

На рынке непродовольственных товаров темпы роста также снизились: цены увеличились на 5,64% против 6,49% в августе. Запрет на экспорт бензина ограничил рост оптовых цен на топливо, в результате чего розничные цены увеличились менее значительно по сравнению с прошлым годом.

Темпы роста цен на услуги составили 11,26%, что ниже августовских 13,45%, благодаря акциям авиаперевозчиков и стабилизации цен на телекоммуникационные услуги.