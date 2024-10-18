Мэрия Новосибирска выиграла суд на 48 млн рублей за незаконную рекламу

В городской бюджет Новосибирска поступит свыше 48 миллионов рублей в результате судебного разбирательства по делу о самовольном размещении рекламных баннеров.

Об этом сообщили в администрации города.

В 2020 году специалисты комитета рекламы и информации выявили на улицах Новосибирска 239 рекламных конструкций, установленных без необходимых разрешений. В связи с этим мэрия подала иск в Арбитражный суд против индивидуального предпринимателя Р. Г. Шегурова и компании ООО «Магистраль медиа».

Согласно решению суда, вынесенному в сентябре 2024 года, с предпринимателя было взыскано 47,4 миллиона рублей за незаконное использование земельного участка, а также штраф в размере 1 миллиона рублей. С компании «Магистраль медиа» взыскали 3,5 миллиона рублей и штраф в 36 тысяч рублей.

В пресс-центре мэрии отметили, что в настоящее время в суде находятся еще три дела, касающиеся почти 300 рекламных конструкций с задолженностью, превышающей 48 миллионов рублей.