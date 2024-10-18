Многодетным семьям из Новосибирска начали выдавать QR-удостоверения

QR-удостоверения многодетной семьи начали выдавать в Новосибирске.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что с 1 октября 2024 года жителям всех регионов страны начали выдавать электронные удостоверения многодетной семьи.

Цифровое удостоверение многодетной семьи теперь доступно на портале «Госуслуги» в разделе «Семья и дети» или «Документы». Оно представляет собой QR-код, который будет отображаться в личном кабинете всех членов семьи, получивших статус многодетной. Семьи, уже обладающие таким статусом, получат уведомление на мобильный телефон о возможности получить электронное удостоверение.

Например, для получения льгот достаточно будет продемонстрировать этот QR-код, подтверждающий статус многодетной семьи.