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общество

Народные приметы 18 октября: что можно и нельзя делать в этот день

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

18 октября православные христиане вспоминают великомученицу Харитину, которая жила в IV веке в городе Понт у Черного моря.

Рано осиротев, она уверовала в Христа и пострадала за свою веру от язычников. В народной традиции этот день называют Первые холстины. С этого времени начинали ткать холсты, валять валенки и плести лапти.

К этому дню обычно завершались полевые работы, и люди приступали к подготовке одежды и обуви на зиму. Первую ткань, сотканную в этот день, называли «животворной» и дарили новорожденным или невестам, считая, что она защитит от сглаза. Небольшие кусочки ткани закладывали в фундамент нового дома или под порог.

Существовали и приметы на этот день. Нельзя было бездельничать, чтобы не отпугнуть удачу, и запрещалось вести пустые разговоры и ругаться. Одежду темного цвета не надевали, а женщинам запрещалось носить мужскую одежду или обувь, чтобы не свалить на себя всю заботу о доме. Также в этот день мыли всю посуду, но не выносили мусор, чтобы не выбросить счастье.

По погодным приметам судили о грядущем времени: облака против ветра — к похолоданию, вороны кружатся в небе — к снегу, а если в лесу трещат деревья — жди потепления.

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Игорь Кириченко
Журналист

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