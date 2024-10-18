Новосибирская область обновила парк троллейбусов в рамках госпрограмм и нацпроекта

Регион получил новые троллейбусы благодаря госпрограммам и нацпроекту.

Во время пресс-конференции в Новосибирске заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин сообщил, что за последние годы при поддержке правительства Новосибирской области доставили 200 троллейбусов с увеличенным запасом хода и 190 новых автобусов.

Также было передано еще 58 троллейбусов с автономным ходом, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Сейчас в Новосибирской области продолжается развитие мультимодальных перевозок «Электропоезд + автобус». Так, например, в начале октября 2024 года был запущен новый маршрут, который связывает аэропорт Толмачево с железнодорожной станцией в городе Обь.

Напомним, что в Новосибирске обкатывают электричку до Пашино