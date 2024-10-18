Новосибирская область станет всероссийской площадкой для обсуждения лучших региональных практик защиты детей

Детские правозащитники со всей России обсудят на съезде в Новосибирской области лучшие региональные практики профилактики социального сиротства и возможности их тиражирования.

Задачи по подготовке и проведению этого масштабного мероприятия обозначил Губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с Уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области Надеждой Болтенко. В совещании также приняли участие заместитель Губернатора Константин Хальзов и министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Как отметил Константин Хальзов, всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» пройдёт в Новосибирской области 13-14 ноября. В рамках форума запланировано проведение XXIII Съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.

Детские правозащитники со всей России обсудят первые результаты выездов в регионы в рамках инициированной Президентом Владимиром Путиным всероссийской инспекции профилактики социального сиротства.

Андрей Травников подчеркнул — важно тщательно проработать программное наполнение тематических площадок съезда, продемонстрировать участникам успешные практики, уже доказавшие эффективность в нашем регионе.

Эта работа будет проведена, сказала Надежда Болтенко, совместно со специалистами региональных министерств здравоохранения, образования, труда и социального развития. Особенно важно показать опыт работы Новосибирской области в федеральных проектах.

В качестве одного из примеров детский обмудсмен отметила проект «От нуля до четырёх».

Напомним, что проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет» был инициирован Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Его главная цель – сокращение количества малышей, находящихся в домах ребёнка, повышение устойчивости семей с детьми в преодолении трудной жизненной ситуации, создающей риски помещения ребенка в учреждения.

Проект реализуется по четырём направлениям: это перепрофилирование домов ребенка, развитие системы ранней помощи, проект о поддержке родителей «Детство вместе», служба «Дети в семье».

Новосибирская область – один из пилотных регионов, в которых реализуется этот проект.

В 2021 году организована пилотная реализация на территории двух муниципальных районов – Куйбышевского и Татарского, в начале 2022 года добавлен еще один район — Венгеровский. С середины 2022 года началось масштабирование проекта на территорию всей Новосибирской области.

«Самое главное, специалисты находят решение по каждому случаю. Именно в этом основная задача проекта «От нуля до четырёх», который входит в стратегическую программу «Дети в семье», — отметила Надежда Болтенко. Она добавила, что на съезде детских уполномоченных важно продемонстрировать и роль общественных организаций, социально ориентированных НКО в этой работе.