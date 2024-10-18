Новосибирские пользователи стали больше интересоваться российскими видеоплатформами

С начала года YouTube, по данным Mediascope, потерял 5 млн пользователей из России. Сейчас он составляет около 47 млн. Параллельно растет аудитория российских видеоплатформ и соцсетей и Новосибирск в этом тренде занимает одну из ведущих позиций. Самый большой прирост в нашем городе показал не VK и не Telegram, а социальная сеть NUUM.

Первая пятерка самых посещаемых россиянами интернет‑ресурсов по итогам сентября осталась без изменений: WhatsApp, «Яндекс», Google, Telegram, «ВКонтакте». Telegram прирос на 8 млн пользователей за год, «ВКонтакте» «потяжелел» на 2 млн человек. Но если эти ресурсы занимали места в топ-5 еще год назад, то сейчас наверх добавляются новые экосистемные сервисы, на которые теперь тоже есть спрос.

Новосибирск на фоне других регионов выделился тем, что за месяц здесь более чем в полтора раза выросло число пользователей соцсети NUUM. Причем наибольший интерес новосибирцев вызвали такие «ютубовские» жанры, как «Игры», «Влогинг» и «Природа и путешествия».

«В условиях замедления работы YouTube пользователям – как создателям, так и потребителям контента – нужна площадка, куда можно безболезненно и быстро перейти, чтобы продолжить работу в привычном режиме», – комментирует эту ситуацию директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Порядка 300 000 новосибирцев пользовались платформой NUUM в этом году. Прирост пользователей особенно заметен в сентябре – больше 33 тысяч жителей столицы Сибири заходили на видеоплатформу. По итогам первых трех кварталов года Новосибирск оказался на седьмом месте в России по росту интереса к новой соцсети.