Новосибирский певец Митя Фомин в Comedy Club рассказал, зачем артисты меняют зубы

Comedy Club продолжает праздновать своё 20-летие.

В новом выпуске передачи к юбиляру присоединились другие звёзды, отмечающие свои круглые даты. Среди гостей — группа «Иванушки Int», отмечающая 30-летие, Витя АК 47, чьей группе исполняется 20 лет, группа «На-на», отмечающая 35 лет на сцене, Митя Фомин, празднующий 50-летие, и Сосо Павлиашвили, которому исполнилось 60 лет.

Митя Фомин рассказал о своём увлечении спортом и заботе о здоровье. Он отметил, что в настоящее время проходит процедуру замены зубов. По его словам, причиной стала привычка — бруксизм, при которой зубы стираются со временем.

Также в программе выступили резиденты Comedy Club Алексей Шальнов и Костя Бутусов с номером о семейной паре, а Женя Синяков разобрал песни рэпера Macan. Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов обсудили на сцене необходимость коротких выступлений.