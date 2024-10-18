Новосибирцы заметили рост количества отечественных брендов

Свыше двух третей опрошенных (75%) новосибирцев заметили существенный рост числа отечественных брендов в ассортименте торговых площадок. Аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру в рамках предстоящей Бизнес-конференции для строительных и производственных компаний исследовали спрос и отношение к товарам отечественного производства. Абсолютное большинство (88%) участников онлайн-опроса от организаторов бизнес-конференции признались, что испытывают гордость за отечественного производителя.

Наибольший рост отечественных брендов потребители отметили в категориях товаров: строительные инструменты (51%), товары для дома (11%), а также одежда (10%). Половина опрошенных новосибирцев (53%) отмечает, что товары, произведенные в России ничем не отличаются по качеству от зарубежных аналогов..

Наиболее качественной участники опроса из Новосибирска считают отечественную продукцию из категорий: продукты питания (47%), строительство и ремонт (12%), и товары для спорта и отдыха (10%). Как отмечают 55% опрошенных, в выбранных категориях качество продукции отечественных брендов не уступает зарубежным аналогам. Лишь 12% респондентов отдают безусловное предпочтение исключительно импортным товарам.

Наиболее серьезным конкурентом российских производителей большинство опрошенных считают Китай (34%). Среди других стран-производителей, по мнению респондентов, отечественные товары конкурируют за потребителя с Западной Европой (25%), а также Латинской Америкой (16%). При этом свыше четверти новосибирцев (28%) уверены, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, отечественная продукция должна быть дешевле любых зарубежных аналогов.

“С начала 2022 года доля новых брендов в ассортименте ВсеИнструменты.ру выросла в 2,5 раза. При этом почти 60% ассортимента нашего онлайн-гипермаркета занимают российские бренды. Мы стремимся создать комфортную среду для развития бизнеса наших партнеров и регулярно делимся эффективными практиками в маркетинге и продажах в рамках серии бизнес-конференций”, – отмечает Александр Шкенев, руководитель департамента развития ассортимента ВсеИнструменты.ру.

Чтобы поддержать отечественных производителей в конкурентной борьбе новосибирцы готовы переплатить за продукт достойного качества. Почти половина (48%) опрошенных считают справедливой наценкой за российский продукт высокого качества 10%. А каждый седьмой (15%) потребитель готов заплатить на 20-30% больше за товар с маркировкой “Сделано в России”.