82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 15:53
пробки
5/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 15:53
пробки
5/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
сегодня 13:41
проиcшествия

Под Новосибирском задержали подозреваемых в смерти двух рабочих на заводе

Фото: СУ СК по НСО

В Искитимском районе на заводе погиб 16-летний парень, когда спасал своего коллегу.

В Искитимском районе задержаны двое подозреваемых после гибели двух сотрудников на предприятии АО «Новосибирское карьероуправление». Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

По предварительным данным, среди задержанных — 22-летний мастер дробильно-сортировочного цеха и 41-летний подрядчик, предоставлявший услуги на заводе.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время мужчинам изберут меру пресечения.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Сиб.фм собрал всю информацию, что известно о гибели двух парней на заводе под Новосибирском.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в