Под Новосибирском задержали подозреваемых в смерти двух рабочих на заводе

В Искитимском районе на заводе погиб 16-летний парень, когда спасал своего коллегу.

В Искитимском районе задержаны двое подозреваемых после гибели двух сотрудников на предприятии АО «Новосибирское карьероуправление». Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

По предварительным данным, среди задержанных — 22-летний мастер дробильно-сортировочного цеха и 41-летний подрядчик, предоставлявший услуги на заводе.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время мужчинам изберут меру пресечения.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Сиб.фм собрал всю информацию, что известно о гибели двух парней на заводе под Новосибирском.