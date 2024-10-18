Подростка из Новосибирской области затянуло в конвейер во время спасения коллеги

Двое рабочих погибли на производстве.

16 октября 2024 года на заводе АО «Новосибирское карьероуправление» в Искитиме Новосибирской области произошла трагедия. Об этом передали в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным ведомства, 21-летний сотрудник присел отдохнуть на конвейерную ленту, однако она резко заработала и молодого человека начало засасывать, тогда на помощь потянулся 16-летний сотрудник, которого также затянуло под ленту. К сожалению, оба работника скончались на месте происшествия.

Также уточняется, что сотрудники работали без спецодежды — в трико и кроссовках.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье “нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”.