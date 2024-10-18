82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 09:57
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 09:57
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
сегодня 07:34
проиcшествия

Подростка из Новосибирской области затянуло в конвейер во время спасения коллеги

Фото: Сиб.фм

Двое рабочих погибли на производстве.

16 октября 2024 года на заводе АО «Новосибирское карьероуправление» в Искитиме Новосибирской области произошла трагедия. Об этом передали в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным ведомства, 21-летний сотрудник присел отдохнуть на конвейерную ленту, однако она резко заработала и молодого человека начало засасывать, тогда на помощь потянулся 16-летний сотрудник, которого также затянуло под ленту. К сожалению, оба работника скончались на месте происшествия.

Также уточняется, что сотрудники работали без спецодежды — в трико и кроссовках.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье “нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в