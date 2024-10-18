Работы по рекультивации мусорного полигона в Пашино близятся к завершению

В Новосибирске завершается пилотный проект по рекультивации несанкционированной мусорной свалки в Пашино. Как отметил мэр Максим Кудрявцев, в дальнейшем такой опыт можно применить и на других аналогичных объектах города.

«Объем несанкционированной свалки в Пашино достиг критических размеров, что могло привести к ухудшению экологии в этом районе. Национальный проект «Экология» позволил ее рекультивировать. Основной объем работы проведен – сформировано тело самого полигона, завезен грунт, и в самое ближайшее время работы здесь будут завершены. Это хороший опыт, который можно будет тиражировать на других подобных объектах в городе», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Мусорная свалка в Пашино функционирует с 1985 года. Работы по ее рекультивации были начаты в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Экология». С прошлого года и до середины лета 2024 года рабочие выполнили самый большой и важный этап работ – формирование тела свалки.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрия Зайкова, свалка – это сложный объект, где мусор хаотично разбросан по всей территории. Необходимо было сформировать откосы и тело полигона, после чего уложить слои: это песок, бентонитовые маты (не пропускают влагу снизу и сверху), грунтовые массы и трава. Высадка травы – очень важный этап, так как корневая система связывает между собой поверхностный слой и не дает его размывать. «От трех до пяти лет полигон должен находиться в состоянии покоя, после чего это место можно будет использовать только под рекреационные цели. Мы ежедневно контролируем все работы на объекте и после его сдачи продолжим следить за ситуацией на этой территории», – подчеркнул Дмитрий Зайков.

Как рассказал собственник компании подрядчика ООО «Союз НСК» Андрей Петренко, ежедневно на полигоне работает около 30 единиц техники в две смены. «На сегодня работы на свалке практически завершены. Сдача планируется до 25 ноября 2024 года».

«Контролировать состояние объекта продолжат после его сдачи, – рассказала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова. – Проведение замеров загрязнения воздуха и почвы – обязательное условие согласно проекту. Объект воздействует на окружающую среду, и за ним необходимо следить. Как только показатели не будут превышать нормы, территория будет пригодна для дальнейшего использования».