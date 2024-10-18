Рэпер из Новосибирска Дава вновь задолжал приставам за неуплату штрафов 3500 рублей

Исполнитель из Новосибирска Давид Манукян задолжал 3500 рублей приставам.

Новосибирский певец и видеоблогер Давид Манукян, более известный как Дава, не оплачивает штраф за парковку и штраф ГИБДД. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФССП, на что обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

По данным судебных приставов, 3 тысячи рублей он должен выплатить Московской административной дорожной инспекции, которая занимается соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков и разметки, а также на зеленых насаждениях. Предположительно, хип-хоп исполнитель оставил своё авто в неположенном месте, за что и получил штраф.

Помимо этого, 500 рублей он должен за штраф ГИБДД, чей комплекс видеофиксации зафиксировал нарушение в Московской области.

Отметим, что Дава неоднократно попадался в поле зрения приставов. В январе прошлого года он не оплачивал 5 тысяч рублей за неправильную парковку в Москве, через месяц получил аналогичный штраф, только уже 3 тысячи рублей. Такую же сумму он получил и в ноябре 2023 года. В начале 2024 года музыкант задолжал 1 тысячу рублей за исполнительный сбор, наложенный судебным приставом Раменского районного отделения Москвы.