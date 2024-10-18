Специалисты из Новосибирска создали экстракт для борьбы с тромбами

Экстракт для борьбы с тромбами разработали в Новосибирске.

Ученые Новосибирского государственного медицинского университета разработали экстракт травянистого растения нонеи, препятствующий образованию тромбов. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Тромб — это сгусток крови, который может блокировать кровоток и привести к инфаркту или инсульту. Для предотвращения тромбообразования, особенно после операций, пациентам назначают антикоагулянты — это препараты, разжижающие кровь.

Новосибирские специалисты используют растение нонея, которое произрастает на Кавказе, в Причерноморье и Крыму. Оно растение обладает антикоагулянтными свойствами, а также антибактериальным и противогрибковым действием. Экстракт нонеи может применяться, например, при коронавирусе, когда возрастает риск тромбов и присоединения инфекций из-за ослабления иммунитета.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали заживляющие повязки на основе хитозана