«Цой жив». Легендарная группа КИНО собрала огромное количество фанатов в «Сибирь-Арена»

В Новосибирске в пятницу, 18 октября, выступает легендарная группа «Кино».

Группа «Кино» впервые после воссоединения выступает с новой масштабной программой «История этого мира». В проекте принимают участие участники оригинального состава: Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров.

За три года с момента воссоединения группа провела концерты по всей стране, от Сахалина до Калининграда, привлекая более 100 тысяч зрителей. Любители музыки смогли оценить качество звучания, света и видеоряда на уровне мировых стандартов.

Специально для концертов была проведена масштабная работа над голосом Виктора Цоя. Аудиоспециалисты собирали вокал «по кусочкам», чтобы обеспечить отличное звучание на выступлении.

В новой программе группа также включила песни, которые ранее не исполнялись на концертах. Однако не обойдется и без любимых хитов, таких как «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многих других.

Во время концерта участник группы Алексей Рыбин сказал, что рад, что они выступают в столице Сибири уже во второй раз.

«Мы так рад, что второй раз в Новосибирске играем. Зал такой собрали, просто песня», — сказал он со сцены.