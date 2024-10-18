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общество

В Новосибирске 20 октября завершат свою работу дачные автобусы

Фото: Сиб.фм

Дачные автобусы завершат работу в конце недели.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что уже в это воскресенье, 20 октября 2024 года, в городе дачные автобусы №51л и №77л завершат свою работу.

“Завершается сезонное обслуживание садово-дачных обществ муниципальными маршрутами регулярных перевозок № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2», № 77л «ул. Ветлужская – Сады»”, — уточнили в мэрии.

Ранее Сиб.фм писал, что Новосибирская область обновила парк троллейбусов в рамках госпрограмм и нацпроекта

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Валерия Митрохина
Журналист

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