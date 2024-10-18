В Новосибирске открыли полосы для движения на Димитровском мосту

На Димитровском мосту в Новосибирске открыли шесть полос для движения.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что вчера на Димитровском мосту открыли движение по шести полосам.

Известно, что работы выполнял новый подрядчик ООО «Дорсиб плюс». Под контролем МКУ «Гормост» компания провела работы по устройству временного асфальтобетонного покрытия, что позволило обеспечить беспрепятственный проезд транспорта в зимний сезон.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за работ на сетях в Новосибирске ограничили движение в нескольких районах.