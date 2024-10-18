В Новосибирске открыли уличную игровую площадку, построенную на средства от благотворительного забега «Достигая цели»

Уличная игровая площадка открылась на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие». В День железнодорожника, 4 августа 2024 года, 1200 человек вышли на старт благотворительного забега «Достигая цели» в Новосибирске. Все собранные средства от забега были направлены в благотворительный фонд «Созвездие сердец» для строительства уличной игровой площадки на территории Центра помощи детям.

Пространство доступно в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории площадью 175 квадратных метров установлена детская карусель, качалка-балансир, маятниковые качели, горка, песочница и другое игровое оборудование.

— Дорогого стоит увидеть результат вклада тысяч людей в поистине важное дело. Спасибо всем, кто вышел на старт благотворительного забега «Достигая цели», спасибо нашим партнерам! Впереди у нас еще много совместных добрых проектов, — сказал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай на открытии площадки.

Добавим, что в прошлом году на средства от благотворительного забега Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» оснастили сенсорной комнатой и специализированным оборудованием для комплексной коррекции психологических и физических расстройств у детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благотворительным забегом «Достигая цели» свой профессиональный праздник железнодорожники встречают восьмой год подряд. За это время в нём приняли участие более 8,5 тысяч человек. На собранные средства 11 детей с инвалидностью прошли реабилитацию, построены 3 уличных детских игровых площадки, 3 сенсорных комнаты в учреждениях для работы с детьми и 5 спортивных площадок для тренировок и занятий воркаутом.