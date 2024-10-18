В Новосибирске провели семинар для старших по домам Ленинского района

Для старших по домам Ленинского района провели семинар.

Вчера, 17 октября 2024 года, командой депутата Госдумы РФ Виктора Игнaтoвa был проведен обучающий семинар для старших по домам Ленинского района, где специалисты Фонда модернизации ЖКХ рассказали о новшествах в сфере капитального ремонта, и по какому принципу переносят их сроки.

На все вопросы представителей многоквартирных жилых домов о капитальном ремонте ответил заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Евгений Юрченко.

Есть ли гарантийный срок у капремонта?

По словам специалиста, гарантийный срок на капитальный ремонт действует пять лет. В этот период подрядчик должен бесплатно переделать некачественные работы.

Также Евгений Юрченко отметил, что дом можно капитально отремонтировать поэтапно за несколько лет. Так, например, сначала следует отремонтировать крышу, затем инженерные сети, потом фасад, а после и подвал.

Почему будут менять сроки капремонта домов?

«1 сентября вступили в силу поправки в жилищный кодекс. Сейчас будет проводиться комплексное техническое обследование жилого фонда. Есть дома в удовлетворительном состоянии, которые еще можно не ремонтировать сейчас, а есть дома, находящиеся в предаварийном состоянии, требующие неотложного капитального ремонта. И с 1 сентября будет проводиться обследование. Субъекты РФ смогут принимать решения о переносе сроков капитальных ремонтов домов без решения общих собраний собственников дома – по результатам этих обследований», — прокомментировал Евгений Юрченко о законодательных новшествах, вступающих в силу.

Также в диалоге с жителями участвовали и руководители управляющей компании «Служба заказчика Ленинского района» генеральный директор Анатолий Толмачев и главный инженер Максим Перепелицын.

Семинары будут продолжаться

По завершению семинара члены совета домов высказали свое мнение.

«Очень полезная встреча. Я первый раз на таком семинаре. Узнала много нового», — поделилась Ольга Краснова, член совета дома ул. Космическая, 8.

Также Олеся Вишленкова, помощник депутата Госдумы РФ Виктора Игнaтовa отметила, что подобные обучающие семинары будут проводиться чаще.