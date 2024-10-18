В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в Харитин день

В пятницу, 18 октября, в Церкви отмечают память святой мученицы Харитины Амисийской, жившей в III-IV веке, а также 12 Святителей Московских и всея России чудотворцев.

Святая Харитина подвергалась пыткам, но чудом выжила и предстала перед язычниками. В народе этот день называют Харитинин день, или Харитины – первые холстины. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Святую считают покровительницей ткачих, и в этот день традиционно завершались полевые работы, начинались рукодельные занятия, такие как ткачество и изготовление валенок.

Считалось, что первая нитка, вытканная в этот день, обладала особой силой и служила защитой от сглаза. Люди также следили за погодой и обращались к приметам, чтобы не замерзнуть. Согласно традициям, красная одежда помогала привлечь любовь, а темные вещи носить не следовало, чтобы избежать неудач.

18 октября было принято усердно работать, не лениться, не завидовать и не ругаться, чтобы не привлечь в дом проблемы и неприятности.