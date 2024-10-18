В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО «Строй-Плюс»

В Новосибирске прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей строительной компании ООО «Строй-Плюс».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, проверка установила, что с 2015 по 2023 годы представители компании заключили договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу: ул. Серафимовича, 21 в Ленинском районе.

Руководители компании не планировали исполнять свои обязательства, в результате чего более 7 миллионов рублей, полученные от дольщиков, были похищены. Дом, который должен был быть введён в эксплуатацию в 2018 году, так и не был построен.

Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.