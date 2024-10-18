В Новосибирске задержали экс-руководителя Росприроднадзора Андрея Фролова

Экс-руководитель Росприроднадзора Андрей Фролов был задержан в Новосибирске.

По данным «Ленты.ру», в Новосибирске задержан бывший руководитель одного из территориальных подразделений Роспотребнадзора Андрей Фролов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

По версии следствия, летом прошлого года правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении бывшего руководителя, так как он потребовал от своих подчиненных внести недостоверные данные в документы. В результате все действия привели к отказу в выдаче лицензии на деятельность по обращению с отходами, что нанесло предприятию ущерб более пяти миллионов рублей.

Также было установлено, что Фролов фиктивно трудоустроил своего отца на должность начальника одного из отделов управления.

Сейчас Андрею Фролову были предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Напомним, что в Новосибирской области две полицейские машины столкнулись с фурами