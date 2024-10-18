В Новосибирске завершается рекультивация мусорного полигона в Пашино

В Новосибирске завершается пилотный проект по рекультивации несанкционированной мусорной свалки в Пашино.

Работы начались в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология» и будут завершены до 25 ноября 2024 года. На объекте ежедневно задействовано около 30 единиц техники. Об этом сообщает пресс-цент мэрии мегаполиса.

Мусорная свалка в Пашино функционировала с 1985 года и достигла критических размеров. Основной этап работ — формирование тела полигона и завоз грунта — завершен. Важным этапом станет высадка травы для предотвращения размывания поверхности.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что этот опыт может быть применен на других объектах города. Контроль состояния объекта, в том числе замеры загрязнения воздуха и почвы, будет продолжаться после завершения всех работ.