В Новосибирской области в 2025 году повысят МРОТ до 28 тысяч рублей

В Госдуме прошел первое чтение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,6%.

В результате МРОТ вырастет на 3158 рублей и составит 22 440 рублей. В Новосибирской области, с учетом районного коэффициента 1,25, итоговая сумма составит 28 050 рублей.

На данный момент минимальная зарплата в регионе составляет 19 242 рублей, а десять лет назад она была всего 5 554 рубля. К 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей, что более чем в два раза превышает уровень 2023 года.

МРОТ используется для расчета заработных плат, пособий по временной нетрудоспособности и других выплат по социальному страхованию.