В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Под Новосибирском произошла смертельная авария.
По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, сегодня, 18 октября 2024 года, в 03:00 по местному времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и на третьем километре съехал с дороги в левый кювет, после чего его машина опрокинулась.
В результате водитель и его пассажир скончались на месте происшествия от полученных травм.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ЧП.
Напомним, что в Новосибирской области две полицейские машины столкнулись с фурами