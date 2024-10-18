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проиcшествия

В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Под Новосибирском произошла смертельная авария.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, сегодня, 18 октября 2024 года, в 03:00 по местному времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и на третьем километре съехал с дороги в левый кювет, после чего его машина опрокинулась.

В результате водитель и его пассажир скончались на месте происшествия от полученных травм.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ЧП.

Напомним, что в Новосибирской области две полицейские машины столкнулись с фурами

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Валерия Митрохина
Журналист

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