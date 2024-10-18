Жителям Новосибирска напомнили о запретах на день святой Харитины

18 октября считается днем памяти святой Харитины — о запретах рассказали в Новосибирске.

Сегодня, 18 октября, православная церковь чтит память святой мученицы Харитины. В народном календаре этот день знаменовал завершение полевых работ и начало домашнего рукоделия.

По традиции, в Харитин день нужно носить красную одежду, так как считалось, что этот цвет привлекал любовь. А темная, наоборот, притягивала неудачи.

Также в этот день нельзя лениться, завидовать, хвастаться, ругаться и сплетничать. Следовало усердно работать и более внимательно относиться ко всем окружающим людям.

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