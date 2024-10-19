Депутат Госдумы Виктор Игнатoв из Новосибирска открыл обновленную спортплощадку для детей

Теперь у школы №210 в микрорайоне Горский появилась современная и многофункциональная спортивная площадка, в открытии которой принял участие депутат Госдумы РФ Виктор Игнатoв.

«Это была стандартная хоккейная коробка, которая за годы без ремонта пришла в упадок, – вспоминает Игнатoв. – Такое мы видим во многих школах, где родители просят площадку обновить, сделать беговые дорожки. Пока здесь их нет, но скоро обязательно будут».

Вместо хоккейной коробки школа получила многофункциональный спорткомплекс, где можно будет проводить заниматься футболом, баскетболом, волейболом и легкой атлетикой. В перспективе – давать нормы ГТО.

«Пять лет назад у нас с депутатом горсовета Александром Савельевым родилась идея, как эффективнее использовать средства депутатских фондов – говорит он. – Приоритетом мы выбрали реконструкцию стадионов в школах. Мэрия согласовала такой подход, каждый год мы с ними готовим шорт-лист по объектам, которые модернизируются на условиях софинансирования. И новая многофункциональная площадка 210-й школы уже четвертая за последние четыре года. Такой подход оказался заразительным, другие депутаты также его взяли на вооружение и этому можно только радоваться. Надеюсь, что в 2025 году сможем найти средства на модернизацию двух площадок».

Директор школы №210 Юлия Маркова назвала спортплощадку «мечтой, которая сбылась».

«Уверена, что на площадке будут проходить не только уроки физкультуры и занятия школьного спортклуба», – добавила она.

Елена, учитель физкультуры, призналась, что с появлением новой спортплощадке, желание детей ходить на уроки физкультуры, увеличилось минимум на 50%.

Дополнительным подарком для детей стали новые мячи, которые привез Виктор Игнатoв. На любой вкус: футбольные, мини-футбольные, волейбольные, баскетбольные и так далее. Некоторые из них он «обкатал» сам, прямо на месте.

На открытии площадки выступили и сами спортсмены из школы №210, которые устроили показали свое мастерство в футболе, таэквондо и вольной борьбе.

Александр Савельев оценил объем работ на площадке в примерно полтора миллиона рублей.

«На самом деле здесь еще есть над чем работать. Освещение, например, наладить. И беговая дорожка не помешает. В следующем году стартует новый избирательный цикл и будет возможность собрать новую серию наказов от избирателей» – подытожил он.

В ближайших планах, подчеркнул он, стоит обновление спортсооружений в еще двух школах на округе.

А на этой спортивной площадке если чего и не будет, так это хоккея. Но местные жители не слишком об этом сожалеют – последние годы коробку никто не заливал, потому что она пребывала в плачевном состоянии. А новая площадка может использоваться круглогодично. И, по словам Юлии Марковой, может стать местом притяжения не только школьников и их родителей, но и всех жителей микрорайона.