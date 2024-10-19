Детские правозащитники со всей России приедут в Новосибирск

В Новосибирске состоится обсуждение лучших региональных практик, направленных на защиту детей.

В Новосибирской области состоится Всероссийский съезд детских правозащитников, посвященный профилактике социального сиротства.

Форум под названием «Жить и воспитываться в семье» запланирован в регионе на 13–14 ноября 2024 года. Участники съезда, представляющие различные регионы страны, обсудят наиболее эффективные методы предотвращения детского социального сиротства и возможности их широкого внедрения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Инициатором проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет» стала Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Главной задачей проекта является сокращение числа детей, находящихся в домах ребенка, а также поддержка семей с детьми в сложных жизненных ситуациях, которые могут привести к помещению детей в такие учреждения.

На совещании руководителей органов опеки и попечительства, прошедшем 18 октября в Москве, Мария Львова-Белова отметила, что перед органами опеки стоят важные задачи. К ним относятся отказ от разлучения семей, когда это возможно, своевременная помощь родителям в трудных ситуациях и поддержка их в восстановлении родительских прав.