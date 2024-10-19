Девочка из Новосибирска получила травму позвоночника, упав с качелей

В инциденте разбираются следователи.

В Новосибирске 21 сентября девочка гуляла со своими друзьями на детской площадке во дворе дома № 5 по улице Березовой и присела на качели, чтобы покачаться.

Внезапно сиденье снаряда оторвалось от цепи с одной стороны, и ребенок упал. Травма оказалась серьезной – у девочки был поврежден позвоночник.

О произошедшем рассказала мама пострадавшего ребенка. Она опубликовала информацию в социальных сетях в надежде найти свидетелей, которые помогут восстановить все обстоятельства.

В комментариях горожане отметили, что качели уже давно нуждались в ремонте: они держались «на трех болтах».

«Весной их чинили по моей просьбе помощники депутата. УК и Администрация пинали друг к другу, так как эти качели вообще к ним не относятся (по их словам). Потом у качели выпали гайки, мы сами купили и вкрутили. И вот недавно сами же дети ее опять сломали. Там не было гаек, и насколько я знаю вообще вырван кусок. Дети просто этот конец цепи в отверстие пропихивали и пытались качаться. Никто из старших по трем домам не будет этим заниматься: им качели не нужны. И дети сами эти качели постоянно ломают», – поделилась некая Татьяна Иванова.

Кроме того, известно, что в настоящее время в этом инциденте разбираются следователи.

Напомним, что под Новосибирском жители остались без света из-за несанкционированных земляных работ.