Дольщиков в Новосибирской области обманули на 7 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей ООО «Строй-Плюс».

По данным ведомства, представители компании в период с 2015 по 2023 год заключили с гражданами договоры долевого участия в строительстве жилого дома в Ленинском районе города на улице Серафимовича, 21.

Однако руководители компании не собирались выполнять свои обязательства. В результате они похитили более 7 миллионов рублей, полученных от дольщиков. Многоквартирный дом, который должны были сдать в эксплуатацию еще в 2018 году, так и не был построен.

Надзорное ведомство информирует о том, что прокуратура осуществляет контроль над расследованием уголовного дела.

Напомним, что две аварии с Kia Rio произошли на Бугринском мосту в Новосибирске.