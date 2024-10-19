Мэрия Новосибирска предоставит бесплатный проезд до метро от «Сибирь-Арены»

Новосибирцев будут довозить до ближайших станций метрополитена: «Площадь Маркса», «Студенческая» и «Речной вокзал».

Сегодня хоккейный клуб «Сибирь» открывает домашнюю серию игр после длительного выезда и недельного перерыва.

В связи с тем, что станция метро «Спортивная» в Новосибирске не введена в эксплуатацию, несмотря на ее расположение рядом с ледовым дворцом спорта «Сибирь-Арена», городские власти приняли решение о помощи болельщикам, которые посещают матчи любимого хоккейного клуба.

«Начиная с 19:30 на остановочном пункте «Метро «Спортивная» людей будут ожидать автобусы. По мере заполнения они доставляют пассажиров до ближайших станций метрополитена «Площадь Маркса», «Студенческая» и «Речной вокзал», — сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в период проведения матчей Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России по хоккею сезона 2024/2025 для болельщиков будет организован бесплатный транспорт.

Напомним, что вчера в «Сибирь-Арене» прошел концерт группы «Кино».