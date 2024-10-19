Мужчину с автоматом заметили на улице Громова в Новосибирске

Очевидцы отметили, что в руках у мужчины игрушка.

В субботу, 19 октября, на улице Громова в Новосибирске был замечен мужчина. Он в черном капюшоне гулял по улице, держа в руках оружие.

«Тем временем по улице Громова ходит мужик с автоматом», – рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Комментаторы предложили очевидцам вызвать полицию, чтобы избежать возможных неприятностей. Однако самые внимательные из них заметили на фотографии, что у странного мужчины в руках всего лишь игрушка.

«Он ходит, разговаривает и сигареты просит постоянно. Он нездоров. Наверное, в помойке игрушку нашел. Он не буйный», – написал один из очевидцев.

Напомним, что в новосибирском лицее 11-классник упал в обморок из-за кислородного голодания.