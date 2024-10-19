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общество

Народные приметы на 19 октября: что запрещено делать

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

19 октября в народном календаре отмечают Фомин день, в память святого Фомы, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Согласно библейским текстам, Фома был единственным апостолом, который не поверил в воскресение Христа на слово и лично отправился к гробнице, чтобы убедиться в чуде.

Приметы погоды на 19 октября включают наблюдения за облаками и поведением животных. Считалось, что в этот день можно увидеть последние кучевые облака перед зимой, а такие погодные знаки, как яркие звезды и полеты ворон, могли предсказывать скорое похолодание или ненастье.

В этот день на Руси традиционно проверяли запасы на зиму и занимались хозяйственными делами. Люди пекли хлеб, делились им с бедными и занимались планированием дел и финансов.

Существовали и запреты: не рекомендовалось лениться, хвастаться богатством и выбрасывать хлеб, так как это могло привести к неудачам в будущем.

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Игорь Кириченко
Журналист

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