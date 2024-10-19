Названы самые популярные «мужские» блюда, которые заказывают сибиряки

19 октября в мире отмечается День мужского счастья. Как известно, иногда для счастья бывает достаточно вкусно поесть: исследования показали, что во время приема пищи выделяются эндорфины — «гормоны радости». Представители сервиса «Пятёрочка Доставка» выяснили, какие из блюд, традиционно считающихся «мужскими», заказывают чаще всего.

В рейтинг готовых блюд, которые заказывали пользователи сервиса, вошли солянка, куриный шашлык с картошкой, отбивные и котлеты с гарнирами, плов с курицей, салаты. Почти каждый десятый заказ готовой еды в 2024 году содержал борщ, больше всего его любят москвичи и петербуржцы.

Считается, что мужчины предпочитают мясо, особенно курицу и индейку, составляющие 71% покупок в этой категории. В сентябре, когда погода способствовала шашлыкам, заказы на мясо выросли на 16%. Самым популярным стал свиной шашлык — 59% заказов, в то время как говяжий составил лишь 11%. Среди любимых блюд на мангале — купаты и свиные колбаски.

Колбасные изделия также популярны среди мужчин, особенно во Владивостоке, где их заказывают почти в 5 раз чаще, чем в среднем по России. В этом году лидерами стали вареная колбаса, докторская и молочные сосиски.

Что касается закусок, россияне предпочитают чипсы и орешки, особенно во время футбольного чемпионата 2024, как ранее выяснили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка». В разных городах выделяются свои предпочтения: в Сибири популярны сухарики с беконом и хреном, эти виды оказались на первых местах в Иркутске, Новосибирске, Омске и Красноярске.

Для готовки мужчины выбирают замороженные полуфабрикаты, среди которых пельмени занимают 28% заказов. Летом их популярность снизилась, но к сентябрю вернулась к прежнему уровню.