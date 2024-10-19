Ночевка в подвале: бездомные рассказали, как готовятся к лютым морозам

Новосибирским бездомным приходится попрошайничать и воровать, чтобы не умереть от сильного мороза в зимние месяцы. Корреспонденты «МК в Сибири» выяснили, как бомжам помогают выживать волонтёры, и где в случае беды нальют тарелку горячего супа.

На праздничные церковные даты около новосибирских церквей можно встретить с десяток попрошаек различной масти. Здесь и цыгане, и инвалиды. Многих объединяет общее горе: когда-то мужчины и женщины остались на улице. Некоторые бездомные смиряются с такой участью и со временем даже не пытаются ничего поменять в своей жизни.

Из интерната – на улицу

Среди страждущих частый гость и 42-летний Ринат. Но среди настойчивых цыган, которые буквально бросаются под ноги прохожим, он молчаливо сидит с красным пластиковым стаканчиком в руках. Говорит, жизнь «закалила» — научила терпеть и голод, и унижения, и морозы.

Судьба не баловала бездомного с самого детства. В 8 лет Ринат оказался в детском интернате. Его мать лишили родительских прав. Других родственников не осталось.

После учреждения, в 1996 году, оказался на улице. Один, без малейшего представления о «взрослой» жизни. Квартиру ему не дали. Спустя время он попал в тюрьму за воровство. Там Ринат освоил азы лагерной жизни.

После колонии снова оказался на улице. До 2009 года пытался устроиться на работу, но безуспешно. Криминальное прошлое вкупе с болезнью (по словам Рината, у него эпилепсия) перечеркнули все планы на будущее.

В 2009 году Ринат получил второй срок — за убийство человека. Говорит, что у него пытались отнять деньги. В итоге — 10 лет колонии строгого режима. В 2019 году мужчина освободился и вновь оказался на улице.

Попрошайничать, чтобы выжить в мороз

По словам Рината, зарабатывает он попрошайничеством, как и другие бездомные. И в холод, и в зной сидит у Вознесенского собора, в компании цыган. Если последние буквально требуют деньги у прохожих, то он сидит тихо, протягивая красный стаканчик.

По его словам, просить деньги его никто не заставляет — на паперть приходит по своей воле. Пожертвований хватает на простейшую еду и на оплату жилья. Комната рядом с Центральным рынком обходится в 1000 рублей за ночь, в подвале можно переночевать и за 500. Остальные доходы оставляет на еду и алкоголь.

Не гнушаются бездомные и воровством: в продуктовых магазинах крадут все — от обычной еды, до шампуней, а потом дешево сбывают товар. По словам Рината — он таким не занимается.

Согревающие напитки

Ринат поделился, что в лютые холода греется алкоголем, как и все (Алкоголь вредит вашему здоровью. — прим.ред.) Он часто отходит за Вознесенский собор и выпивает.

"Вот как греемся, не видишь что ли? По-другому в такие лютые морозы просто не выживешь", — рассказала журналисту бездомная женщина.

Иногда бродяги укрываются от морозов в церквях, магазинах и метро. Там можно посидеть несколько часов, но рано или поздно – всё равно погонят на улицу. Обычно временное убежище спасает в тех случаях, когда идти совсем некуда.

С холодами бездомные чаще пытаются попасть в тёплые подъезды. Для укрытия используются верхние «глухие» этажи, где не ходят жильцы.

Правда, далеко не все бездомные переживают зиму. По словам Рината, недавно, бездомная женщина решила вздремнуть на улице, но уже не проснулась. Помимо холода, сырости и грязи, люди без жилья сталкиваются с агрессией. Например, Ринат пару раз попадался молодежи, которая выгоняла из подъезда: «Мне еще повезло, многих других просто избивали до смерти».

Бесплатная еда

Несколько раз в неделю социальные службы в Новосибирске развозят еду для бездомных: чаще всего мобильная столовая останавливается в Нармыском сквере и на ЖД вокзале. Кроме того, в регионе работает «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», где гражданам помогают восстановить документы.

Посильную поддержку бездомным оказывают и общественные организации. Например, волонтеры "Маяка" помогают нуждающимся найти работу и встать на ноги, а также на автобусе развозят еду в разные части города.

Автобус Новосибирской епархии тоже дважды в неделю развозит горячие обеды лицам без определенного места жительства. Обычно в такие моменты около пункта помощи выстраиваются очереди из страждущих прихожан.

«Мы стараемся отслеживать маршрут церковного автобуса. Обязательно идём туда, где раздают бесплатные пайки. В такие дни можно сказать: благодаря помощи ты спасён!» — рассказывает один из бездомных Максим.

Запасы на зиму

В таких обедах нет изысканности – обычно это тарелка горячего супа, второе и чай. Именно он очень нужен для тех, кто живёт на улице. Если его нет, то нужные уже другие горячительные напитки.

«При минусовых температурах пальцы замерзают. Кровоснабжение ухудшается, и как следствие – все виды обморожения. У некоторых из нас нет пальцев. Сотрудники скорой помощи не очень-то хотят нас вести в больницу, так как у многих и документов-то нет!» — сетует бездомный Алексей.

Уже сейчас бомжи ищут на помойках и свалках тёплые вещи и остатки старой мебели. Те, кто живёт в теплотрассах, используют их для утепления своих убежищ. Для многих такая находка может стать спасительной.

«Мы на прошлой неделе нашли разобранное кресло – отнесли его в свой подвал. Также подбираем старые шубы, головные уборы, если находятся старые штаны – тоже запасаемся на зиму», — говорит Михаил.

Пока, как говорят бездомные, погода на улице терпимая: при плюсовой температуре можно выжить, если обзавестись тёплой верхней одеждой. А вот когда придут минусовые температуры – могут появиться первые обмороженные и даже погибшие.

Центры благотворительности в преддверии похолоданий и заморозков готовятся провести ряд бесплатных выездов, во время которых бездомные получат необходимую помощь и горячую пищу. Такую информацию обездоленные новосибирцы могут получить в храмах и церквях.

Благотворительные обеды в центрах помощи обычно собирают порядка сотни, а то и двух людей, которые месяцами или годами живут на улице. Бомжи признаются, что без таких социальных акций в зимнее время они бы замёрзли быстрее....