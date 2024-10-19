Под Новосибирском жители остались без света из-за несанкционированных земляных работ

Инцидент произошел в Куйбышеве 18 октября.

18 октября в Куйбышеве Новосибирской области произошло отключение электричества из-за повреждения кабельной линии электропередачи, вызванного несанкционированными земляными работами при прокладке газопровода. Об этом пишет пресс-служба компании «Россети Новосибирск».

В результате инцидента без света остались жители домов на улицах Здвинского, Папшева, Коммунистической, Ленина и Закраевского, а также ряд учреждений, включая педагогический колледж, центр занятости населения и пожарную часть.

На место происшествия оперативно выехали аварийные бригады, состоящие из девяти человек и нескольких единиц техники. Специалистам предстоит установить точное место повреждения кабеля, для чего была привлечена специализированная лаборатория с необходимым оборудованием.

Предварительно, работы по раскопкам и устранению дефекта могут занять несколько часов. В компании надеются восстановить электроснабжение к полуночи.

Пресс-служба «Россети Новосибирск» отметила, что они делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии и рассчитывают на понимание местных жителей.

Напомним, что детские правозащитники со всей России приедут в Новосибирск.