Последняя волна тепла придет в Новосибирск

На следующей неделе осадки не прогнозируются.

В Новосибирске в предстоящую рабочую неделю ожидается стабильная и преимущественно солнечная погода. По словам Натальи Кичановой, начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС, осадки не прогнозируются. Температурный режим будет постепенно повышаться.

В течение недели ночные температуры будут варьироваться от -3 до -5 градусов, а дневные — от +3 до +5 градусов. Во вторник, 16 октября, дневная температура поднимется до +6 градусов, а в среду, 17 октября, достигнет +7 градусов.

Влиянием антициклона будут обусловлены ясное небо и слабый дневной прогрев воздуха. Ночью ожидается похолодание.

Синоптики не ожидают сильных заморозков. Однако к выходным погода существенно изменится. Из-за перемещения атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, что детские правозащитники со всей России приедут в Новосибирск.