Министерство обороны Российской Федерации представило сводку о ходе специальной военной операции.

В течение недели Вооруженные силы России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов и склады боеприпасов. Также поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, националистических формирований и иностранных наемников.

Группировка войск «Север» продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Противник понес потери в размере свыше 2 745 военнослужащих, уничтожены 23 танка, в том числе два немецких «Leopard», 69 боевых бронированных машин, 75 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.

Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское Луганской Народной Республики и отразила 25 контратак ВСУ. Противник потерял до 3 150 военнослужащих, три танка и девять боевых бронированных машин. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами.

В результате действий группировки «Юг» освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 5 080 военнослужащих, уничтожены 24 автомобиля, 22 артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Центр» освободила населенные пункты Михайловка и Красный Яр Донецкой Народной Республики, отразив 59 контратак противника. Потери украинских сил составили до 3 350 военнослужащих, уничтожены 13 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» освободила населенный пункт Левадное в Запорожской области. Потери противника составили до 790 военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

Кроме того, за неделю российскими средствами ПВО были сбиты две управляемые ракеты «Нептун», 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения операции уничтожены более 64 тысяч единиц военной техники противника, в том числе 646 самолетов и 18 735 танков.