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общество

Рэпер из Новосибирска Элджей подарил дедушке джип за 1,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал Элджея

Новосибирский рэпер Элджей подарил дедушке автомобиль.

Новосибирский музыкант Элджей (Алексей Узенюк) сообщил в своём Telegram-канале, что сделал подарок своему дедушке — автомобиль УАЗ Patriot.

По словам рэпера, его родственник давно мечтал о такой машине. По словам рэпера, его дедушка очень обрадовался подарку.

«Залетел к деду, подарил ему тачку, о которой он мечтал. Люблю его», — написал Элджей.

Музыкант также опубликовал фотографию, на которой его дедушка сидит за рулем нового автомобиля и, как кажется, вытирает слезу. Сам Элджей стоит рядом, облокотившись на машину и улыбаясь, глядя на счастливого родственника.

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Игорь Кириченко
Журналист

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