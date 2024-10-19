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общество

Синоптики рассказали, когда в Новосибирске пойдет снег

Фото: Сиб.фм

Синоптики сообщили, когда в Новосибирске выпадет снег.

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Новосибирске выпадет снег. Ожидается, что в ночь на 23 октября пройдут небольшие осадки.

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова сообщила, что в ближайшие дни ожидается выпадение мокрого снега, который быстро растает.

Она также сообщила, что пока сложно сказать, когда в Новосибирске выпадет снег, поскольку в ближайшее время в городе сохранится довольно теплая погода.

Напомним, что последняя волна тепла придет в Новосибирск на следующей неделе.

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Нина Раневская
Журналист

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