Синоптики рассказали, когда в Новосибирске пойдет снег

Синоптики сообщили, когда в Новосибирске выпадет снег.

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Новосибирске выпадет снег. Ожидается, что в ночь на 23 октября пройдут небольшие осадки.

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова сообщила, что в ближайшие дни ожидается выпадение мокрого снега, который быстро растает.

Она также сообщила, что пока сложно сказать, когда в Новосибирске выпадет снег, поскольку в ближайшее время в городе сохранится довольно теплая погода.

Напомним, что последняя волна тепла придет в Новосибирск на следующей неделе.