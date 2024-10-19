Синоптики рассказали, когда в Новосибирске пойдет снег

Синоптики сообщили, когда в Новосибирске выпадет снег.
Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Новосибирске выпадет снег. Ожидается, что в ночь на 23 октября пройдут небольшие осадки.
Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова сообщила, что в ближайшие дни ожидается выпадение мокрого снега, который быстро растает.
Она также сообщила, что пока сложно сказать, когда в Новосибирске выпадет снег, поскольку в ближайшее время в городе сохранится довольно теплая погода.
Напомним, что последняя волна тепла придет в Новосибирск на следующей неделе.