Соцгород завода «Сибсельмаш» в Новосибирске предложили признать памятником

Заявление направили в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Общественники выступили с инициативой внести в реестр памятников истории и культуры объект, который был построен в 1930-е годы. Это Соцгород завода «Сибсельмаш». Соответствующее заявление было направлено в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. На данный момент инспекция еще не предоставила ответа.

Жилой район Соцгорода Сибкомбайна — Сибсельмаша, расположенный между 1-м и 2-м переулками Пархоменко и улицами Котовского и Станиславского, включает 22 трех- и четырехэтажных дома, а также 12 пятиэтажных. Ранее к этому району относился Дом культуры имени Клары Цеткин, который был снесен в феврале 2024 года. Историки и краеведы расценивают это как значительную утрату, подчеркивая важность сохранения Соцгорода как культурного наследия Новосибирска.

Председатель Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина отметила, что Соцгород обладает высокой исторической, архитектурной и градостроительной ценностью. Завод и его жилой комплекс являются символом трудовой славы города. Шамина подчеркнула, что Соцгород хранит память о трудовых подвигах работников завода, особенно во время войны, и призвала к его защите от возможной застройки.

Культуролог, историк архитектуры и президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович добавил, что до появления Сибсельмаша левобережная часть города представляла собой обычные деревни. Он отметил, что строительство завода стало началом урбанизации региона и принесло новые градостроительные решения. Несмотря на то, что некоторые жилые дома могут не отличаться выдающейся архитектурой, важными являются сами градостроительные решения и организация пространства.

Пояснительная записка к заявке на включение Соцгорода в реестр занимает десять страниц, при этом авторы подчеркивают, что это лишь краткий обзор. Для полного изложения истории этого района потребуется многотомное издание.

На данный момент Соцгород сохраняет уникальный романтическо-социалистический дух: его дворы не испорчены самовольными парковками и ограждениями, а газоны остаются нетронутыми автомобилями, что создает ощущение открытого пространства. Об этом пишет BFM-Новосибирск.