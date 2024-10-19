В мэрии Новосибирска рассказали о планах по использованию реагентов зимой

В администрации Новосибирска поделились планами по использованию реагентов в зимний период.

В администрации Новосибирской области сообщили, что зимой 2024/2025 года в городе будут использовать традиционные виды реагентов и противогололедную смесь.

Среди используемых реагентов будет и спорный «БИОНОРД», сообщает Atas.info. Как заявили власти, этот реагент не повреждает дорожное покрытие, обладает низкой коррозионной активностью и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.

Однако жители Новосибирска выражают недовольство по поводу использования «Бионорда». Они считают, что средство не только эффективно борется со льдом, но и разрушает снег, превращая его в грязную кашу, которую не всегда успевают убирать коммунальные службы. Это затрудняет передвижение и создает дополнительные проблемы как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Горожане жалуются на то, что реагенты негативно влияют на обувь, которая буквально за один сезон приходит в негодность. Также они беспокоятся о своих домашних животных, замечая, что после прогулок у питомцев появляется раздражение на лапках, а у некоторых даже ухудшается настроение и снижается активность.

Напомним, что мэрия Новосибирска предоставит бесплатный проезд до метро от «Сибирь-Арены».