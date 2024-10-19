В Новосибирске депутата Картавина* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Депутат Антон Картавин* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении депутата Антона Картавина*. Об сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по области.

Он был признан виновным по ч. 1 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Суд назначил Картавину* административный штраф в размере 30 000 рублей. Решение пока не вступило в законную силу. Депутат имеет право оспорить его в установленном порядке.

Антон Картавин* — признан иностранным агентом на территории России.