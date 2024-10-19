В Новосибирске на выходных ожидается потепление до +5 градусов

В Новосибирске 19 и 20 октября ожидается потепление до +5 градусов.

По прогнозам метеорологов, погода будет облачной, но без осадков.

Согласно данным Gismeteo, в субботу, 19 октября, утром температура воздуха составит около -3 градусов. Однако к обеду поднимется до +5. Небо будет покрыто облаками, но дождя не прогнозируется. Ветер будет дуть со скоростью 4 м/с, что обеспечит комфортные условия на улице.

В воскресенье, 20 октября, утром температура будет около -1 градуса. Днём достигнет +5. Ожидается усиление ветра до 11–12 м/с. Однако осадки не предвидятся, несмотря на пасмурное небо.